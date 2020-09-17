مصطفى ثابت يحصل على رقم 12 رمز بندقية الصيد بانتخابات النواب 2020

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أحمد جودة - القاهرة - حصل الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2020، عن دائرة طامية وسنورس بالفيوم، على رقم 12 ورمز بندقية صيد، بانتخابات النواب.

ومن جانبه، أكد ثابت، أنه خاض هذه التجربة من أجل خدمة أهل بلده، مشيرا إلى أنه ينتمي لحزب الناس فهو الحزب الأكثر تأثيرًا وقبولًا في الشارع.

وتابع رئيس تحرير موقع الفجر: "من يأتي بالناس يخدم الناس، ومن يأتي بأمواله يخدم أمواله".

وأضاف: "الشعب يعلم أن التوجه حاليا هو قيادة الشباب للمشهد، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن".

واختتم: "لست غريبا عن العمل الخدمي، وخطوة مجلس النواب تكليل للجهود المبذولة، سواء في مركز الأورام أو الجامعة في الفيوم، وسواء وفقني الله في هذه الخطوة أو لا فلن أتأخر عن خدمة أهل بلدي".

والجدير بالذكر، الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، حددت الجدول الزمني لقبول طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب بنظامي الفردي والقائمة، خلال الفترة من 17 وحتى 26 سبتمبر الجاري.