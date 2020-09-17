أمل رمزى : رسائل السيسى ترد على المشككين ومنظومة التعليم تشهد طفرة كبيرة

وقالت رمزى، فى بيان، اليوم الخميس، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى ضد دعوات تلك الجماعات والدولة المغرضة والإرهابية تضمنت ردا كافيا وواضحا عليها، مشيرة إلى أنها تزيد من وعى الشعب المصرى، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الدولة للنهوض بالتعليم المصرى.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن المنظومة التعليمية شهدت تطورا كبيرا فى عهد الرئيس السيسى، من خلال صياغة مشروع قومى ورؤية لتحسين التعليم فى مصر، وإعداد أجيال تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، لافتة إلى أن انفاق 100 مليار جنيه للمساهمة فى سد الفجوة التعليمية ورفع جودة مستوى التعليم دليل قاطع على الاهتمام الذى توليه الدولة للتعليم فى مصر، وتعويضه سنوات التهميش، الذى كانت آثاره السلبية لسنوات قريبة.

وشددت أمل رمزى، على ان مصر فى عهد الرئيس السيسى تحسنت كثيرا فى الترتيبات العالمية لجودة التعليم، سواء التعليم قبل الجامعى أو الجامعى، واحتلت مصر وفقا لمؤشر المعرفة العالمى المركز الـ94، بالنسبة للتعليم قبل الجامعى وبالتعليم العالى المركز 49، والتعليم الفنى المركز 103، وفى مجال البحث والتطوير والابتكار احتلت المرتبة 83 عالميا، متقدمة فى الترتيب بدرجات تجاوزت 16 مركزا وهو أمر لم تشهده مصر من قبل، كما تقدمت مصر 150 مركزًا فى العلوم الطبية والصيدلية وعلوم الكمبيوتر.

أضافت عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة قادمة فى تحديها الكبير الذى تواجهه لتطوير منظومتى التعليم والصحة، وتوجيه الدعم الكامل لهما مما سينعكس فى النهاية على تقديم خدمات جيدة للمواطنين بما يساعد فى النهاية على تطوير منظومة التعليم والصحة بالشكل اللائق والمناسب للعصر الحالى والتصور فى العالم كله.

وأشادت أمل رمزى، بالعلوم الجديدة التى أدخلها الرئيس السيسى إلى الجامعات المصرية القائمة أو الجامعات الجديدة وعلى رأسها التسويق الرقمى وتكنولوجيا الفضاء وعلوم الحاسب والفضاء السيبرانى وغيرها من العولك الأخرى التى تشكل عصب المستقبل وعماده الأساسى والتى كانت غائبة من التعليم فى مصر لسنوات طويلة.

وأوضحت أن منظومة التعليم قبل الجامعى فى مصر شهدت نقلة نوعية فيما يتعلق بإدخال الإنترنت ورفع البنية التحتية لآلاف المدارس، والاعتماد على "التابلت" فى التعلم بدلا من الوسائل التقليدية، والتوجه لعقد امتحانات إلكترونية كاملة لتجنب الغش فضل عن تطوير المناهج التعليمية وخلق مناهج جديدة كليا تعتمد على النظام التفاعلى فى أسلوب التدريس، بدلا من نظام التلقين القديم.