صور.. المصريين الأحرار: التحول الرقمى يعبر بمصر إلى آفاق أكبر لمواكبة العصر

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وموريس عدلى أمين أمانة عين شمس، إذ تأتى الندوة ضمن الفعاليات التثقيفية التى يقدمها الحزب لخدمة المواطنين.

تحدث نظيف عن أهمية مشروع التحول الرقمى فى مصر والذى يعبر بمصر إلى آفاق أكثر تكنولوجية لمواكبة العصر الحديث، كما يعد أحد أهم المشروعات التى يهتم بها الرئيس السيسى فى الفترة المقبلة والتى قامت الحكومة بجهود كبيرة لتنفيذ المشروع على مدار عامين سابقين.



وتطرق عمرو نظيف إلى بوابة "مصر الرقمية" والتى تعتبر بمثابة البوابة الحكومية التى تقدم ما يزيد عن 70 خدمة إلكترونية توفر وقت وجهد المواطن وتصله دون أن بتحرك من منزله وتوفر عليه عناء الوقوف فى الطوابير والزحمة والبيروقراطية خاصة وسط الإجراءات الاحترازية التى تؤكد عليها الدولة فى أزمة فيروس كورونا.

وشرح نظيف للحضور كيفية التسجيل على بوابة مصر الرقمية والأخطاء الشائعة لدى المواطنين عند التسجيل وكيفية تلافيها.

وأشار إلى أن تلك البوابة تسير بشكل جيد فى محافظة بورسعيد والتى تعتبر أول محافظة تدخل الميكنة من محافظات مصر نتيجة لقلة عدد سكانها، لافتا إلى أن سكان بورسعيد يتمتعون حاليا بأكثر من 380 خدمة إلكترونية عبر تلك البوابة.



وقال، إن البوابة لها خدمات عدة لعدد من الوزارات مثل وزارة التموين فتقدم على سبيل المثال خدمة تفعيل بطاقة تموين، وبدل فاقد وبدل تالف والفصل الاجتماعى وضم أفراد على البطاقة والنقل من محافظة إلى أخرى، كما تقدم خدمات الشهر العقارى من إصدار توكيلات للمحامين دون اللجوء الى طوابير الشهر العقارى وكذلك خدمات المرور وخدمات المحاكم وغيرها، كما ان الموقع مزود بفيديوهات توضيحية لكل خدمة.

من جانبها، تبنت أمانة عين شمس بحزب المصريين الأحرار مبادرة لتسجيل المواطنين على بوابة مصر الرقمية تيسيرا منها على مواطنيها حتى يستطيعوا طلب الخدمات الإلكترونية من الموقع فيما بعد وذلك من منطلق إيمان الحزب بأهمية المشروع القومى لسيادة الرئيس بالتحول الرقمى للخدمات الحكومية.

واجاب اسئلة المواطنين عن الأوراق وغيرها، قائلا: "إن الأوراق المطلوبة هى، الرقم القومى ورقم المحمول ولابد ان يكون رقم المحمول مسجل فى شركات الاتصالات باسم الشخص ذاته كما يطلب الموقع اسم والدة الشخص طالب التسجيل".

وأوضح أن رقم المصنع المطلوب فى التسجيل هو الرقم الموجود فى نهاية الرقم القومى أسفل الصورة وتاريخ الميلاد ولابد ان يكون الرقم القومى سأرى وتكون اخر اصدار للرقم القومى، لان رقم المصنع يختلف مع كل اصدار جديد للبطاقة.



وبالنسبة لمتابعة الموقع للطلبات، أكد أن الموقع يمد طالب الخدمة بمتابعة الحركة الدورية الخاصة بالطلب الخاص به عبر الموقع وفى بعض الأحيان ترسل بعض الاشعارات عبر المحمول المسجل او البريد الإلكترونى.

وعن عدد الخدمات التى يقدمها الموقع حاليا، أوضح أن الموقع حاليا مازال فى البث التجريبى فحاليا قد يتمتع المواطن باكثر من 70 خدمة إلكترونية من مختلف الوزارات، وستصل تلك الخدمات الى اكثر من 380 خدمة قريبا.