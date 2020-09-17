الصحة: متابعة مرضى كورونا خلال فترة العزل المنزلى هاتفيا 3 مرات لكل مريض

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أبرز الجهود التى قامت بها الوزارة؛ استعدادا للمـوجة الثانية من جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بمشروع متابعة مرضى فيروس كورونا، المُسجلين بالعزل المنزلى بوزارة الصحة، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن المشروع بدأ فى 11 يوليو 2020 حتى 27 أغسطس 2020، وبلغ إجمالى عدد المرضى المتابعين 10168 حتى الآن، بينما وصل عدد الأطباء الذين قاموا بمتابعتهم إلى 23 طبيبا متخصصا، بعدد ساعات عمل وصلت إلى 2248 ساعة، مشيرة إلى أنه تم متابعة المرضى خلال فترة العزل المنزلى عبر الاتصال الهاتفى 3 مرات لكل مريض.

كما نوهت وزيرة الصحة إلى أنه تم التأكيد على إجراءات العزل المنزلى، والتأكد من استلام جرعات العلاج، وفى الوقت نفسه تم متابعة تطور الأعراض والتعامل مع ظهور أى مضاعفات والتأكد من استقرار الحالات وتماثل الشفاء.