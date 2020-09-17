وزيرة الصحة: إجمالى عدد مرضى فيروس كورونا المتابعين 10168 بمصر حتى الآن

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أبرز الجهود التى قامت بها الوزارة؛ استعدادا للمـوجة الثانية من جائحة كورونا.

وأشارت وزيرة الصحة إلى جهود تدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى، موضحة أنه فيما يخص مستشفيات الحميات، فقد تم تنظيم برنامج تدريبى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يشمل عدة محاور، منها التدريب على البروتوكولات العلمية الحديثة للأمراض المعدية، والحد من انتشار العدوى، إضافة إلى الجودة والسلامة والصحة المهنية، وأسس ومبادئ البحث العلمي.

وفيما يخص مستشفيات الصدر، نوهت الدكتورة هالة زايد إلى أنه تم عقد اجتماع مع مديرى هذه المستشفيات وإلقاء محاضرتين؛ إحداهما عن البروتوكولات العلمية الحديثة لمواجهة كوفيد- 19، والأخرى عن أساسيات الإنعاش القلبى والرئوى، وفى الوقت نفسه تم تنظيم دورة تدريبية مجمعة لمرشحى جميع مستشفيات الصدر للتدريب على أساسيات الإنعاش القلبى الرئوى، والحد من انتشار العدوى، إلى جانب أساسيات علوم إدارة المستشفيات.

كما تناولت وزيرة الصحة بعض الأرقام التى تشير إلى المتابعين ومشاهدات الفيديوهات التوعوية خلال الأشهر الخمسة الماضية، منوهة إلى أن إجمالى عدد المحتوى المعلوماتى بلغ 2100 محتوى، ووصلت عدد الفيديوهات التوعوية التى تنفيذها 481 فيديو، وبلغ عدد مشاهدات هذه الفيديوهات 259,392,303 مشاهدة، بينما بلغ إجمالى عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى 9,728,200 متابع.

وفيما يتعلق بمشروع متابعة مرضى فيروس كورونا، المُسجلين بالعزل المنزلى بوزارة الصحة، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن المشروع بدأ فى 11 يوليو 2020 حتى 27 أغسطس 2020، وبلغ إجمالى عدد المرضى المتابعين 10168 حتى الآن، بينما وصل عدد الأطباء الذين قاموا بمتابعتهم إلى 23 طبيبا متخصصا، بعدد ساعات عمل وصلت إلى 2248 ساعة، مشيرة إلى أنه تم متابعة المرضى خلال فترة العزل المنزلى عبر الاتصال الهاتفى 3 مرات لكل مريض.

كما نوهت وزيرة الصحة إلى أنه تم التأكيد على إجراءات العزل المنزلى، والتأكد من استلام جرعات العلاج، وفى الوقت نفسه تم متابعة تطور الأعراض والتعامل مع ظهور أى مضاعفات والتأكد من استقرار الحالات وتماثل الشفاء.