بقيمة 5 مليارات جنيه.. توقيع عقد إنشاء محطة السفن التجارية العملاقة في ميناء الإسكندرية

وقام بالتوقيع اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وعمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي.
وعقب التوقيع، أشار وزير النقل إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 7 مليارات جنيه، تشمل 5 مليارات جنيه، يمولها تحالف بنوك عاملة في السوق المصرية، يضم: "البنك الأهلي المصري"، و"بنك مصر"، و"البنك التجاري الدولي"، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه من مساهمي الشركة الرئيسيين، وهم: "هيئة ميناء الإسكندرية"، و"هيئة قناة السويس"، و"الشركة القابضة للنقل البحري"، و"شركة الإسكندرية لتداول الحاويات".
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