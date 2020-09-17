العناني: تنظيم معرض مؤقت للآثار المصرية القديمة في جورجيا.. صور

قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار بزيارة متحف جورجيا القومي، حيث استقبله مدير المتحف واصطحبه في جولة داخل المتحف، وذلك أثناء تواجده بالعاصمة الجورجية تبليسي للمشاركة في الدورة ال ١١٢ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، .

كما قاما بمناقشة تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الاثري والتدريب وتبادل الخبرات خاصة في ظل التعاون بين متحف جورجيا القومي والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والذي بدأ عندما كان الدكتور خالد العناني يتولي منصب مدير المتحف القومي للحضارة المصرية.

كما تم ايضا الاتفاق علي تنظيم معرض مؤقت للآثار المصرية القديمة في جورجيا، ومد أواصر التواصل بين المجلس الاعلى للآثار ومتحف جورجيا القومي للترويج للحضارتين.

وفي سياق متصل، اجري الدكتور خالد العناني عددا من الحوارات واللقاءات الصحفية والاعلامية المصورة منها مجلة فوربز الجورجية وعدد من وكالات الأنباء العالمية تحدث خلالها عن أهم التطورات التي يشهدها القطاع السياحى في مصر، مشيرا الى نجاح تجربة مصر في استئناف الحركة السياحية الوافدة اليها في ضوء تطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لضمان السلامة الصحية للسائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي.

كما أشار الي التحفيزات التي منحتها الدولة المصرية لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم رحلات الي المحافظات السياحية المصرية.

وقدم الدكتور خالد العناني، من خلال هذه اللقاءات، الدعوة للعالم أجمع لزيارة مصر والاستماع بمقوماتها السياحية والاثرية الفريدة.