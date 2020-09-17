نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس غدًا الجمعة حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة وفي معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 88%، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الجمعة طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء يشهد طقس شديد الحرارة.

وعن درجات الحرارة غدًا الجمعة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30.