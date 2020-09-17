صلاح حسب الله : تأكيد جولد مان ساكس على قوة الاقتصاد شهادة نجاح جديدة لمصر

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، اليوم الخميس، أن وضع مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية، التى تعد واحدة من المؤسسات المالية العالمية الكبرى تقييم إيجابى للاقتصاد المصرى، شهادة نجاح عالمية جديد لمصر، ويعد اعترافا بأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تسير فى الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع أنحاء البلاد.





وأضاف حسب الله، فى بيان، أن اقتصاد مصر لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن مصر حققت نجاحا مثيرا للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذى تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولى بالموافقة على اتفاقى أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى مع الحكومة المصرية.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب، أن مصر قدمت للعالم كله تجربة متفردة وغير مسبوقة عالميا، ففى الوقت الذى حققت فيه نجاحات كبيرة فى أشرف وأنبل معركة تخوضها ضد الإرهاب والإرهابيين نيابة عن العالم تسير بخطى ثابتة وناجحة فى تحقيق الإنجازات، والمشروعات القومية الكبرى، مشيدا بتأكيد "جولدمان ساكس" فى تقريرها، بأن وباء كورونا أصاب مصر مثل جميع البلدان الأخرى، وأن الإغلاق غير الكامل بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها السلطات المصرية قد ساعد على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد، إضافة إلى تأكيد المؤسسة الأمريكية أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصرى سيظل قويًا، مع اتجاه تصاعدى فى ظل التوقعات بتوالى التدفقات الداخلة إلى البلاد، وأن ارتفاع الجنيه لن يشكل أية مخاطر كبيرة على القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وتوقع "حسب الله" تدفق الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر خلال المرحلة المقبلة، بعدما أصبحت مصر مهيأة لجذب الاستثمارات، فى ظل مشروعات البنية الأساسية وشبكة الطرق القومية الكبرى ومشروعات الإنفاق والكبارى، التى نفذتها مصر فى جميع أنحاء البلاد بصفة عامة، وداخل سيناء بصفة خاصة لربطها بالوادى والدلتا، مؤكدا أن ذلك الأمر هو الطريق الرئيسى لجذب الاستثمارات لمصر، وإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها.

وأشار إلى حدوث تغيير كبير داخل التركيبة السكانية لمصر، من خلال جذب العاصمة الادارية الجديدة وسيناء ومنطقة قناة السويس ومنطقة الساحل الشمالى والوادى الجديد للمواطنين من الباحثين عن فرص العمالة الحقيقية داخل هذه المناطق الواعدة، التى ستكون من أهم المناطق الاستثمارية داخل مصر موجها التحية للدولة التى نجحت ولأول مرة فى عهد الرئيس السيسى فى تشييد المشروعات القومية الكبرى داخل هذه المناطق، ومدها بجميع مشروعات البنية الأساسية والتحتية.