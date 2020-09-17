صور .. سفراء كندا و السويد يكرمون رائدات التغيير المصريات

جاء التكريم خلال فعاليات الحفل الذى أقيم صباح اليوم الخميس، بمقر إقامة السفير السويدى، يان تيسلف، وبحضور السفير جيس داتون، سفير دولة كندا، ضمن الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

وأعرب السفيران تيسلف وداتون، عن تقديرهما لجهود الدكتورة منال عوض، المبذولة لدفع عجلة التنمية واستكمال مسيرة البناء، وأن ما حققته محافظ دمياط خلال السنوات الأخيرة يعد إنجازًا حقيقيًا، نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

وأعربت المحافظ عن سعادتها بذلك التكريم، موجهة التحية لسفيرى دولتى كندا والسويد، كما أكدت على تطلعها لتعزيز أواصر التعاون المشترك، ومد جسور التواصل بالمجالات المختلفة.

كما شهد الحفل تكريم الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة لبنى هلال، عضو مجلس إدارة البنك المركزى، وعدد من الشخصيات النسائية التى حققت إنجازات غير مسبوقة فى قطاعات عديدة منهم:

-آمنة الساعى: رئيس مجلس إدارة مؤسسة حلم الرائدة فى مجال الدمج الاجتماعى والاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة، والحاصلة على اعتماد الهيئة اليابانية الدولية للتنمية "بيئة خالة من العوائق".

- دينا إمام: منتجة سينمائية مصرية-أمريكية، شغلت منصب نائب المدير الفنى للدورة الـ36 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي، حاز فيلم يوم الدين، الذى أنتجته على جائزة فرانسوا تشالاى بالدورة الـ71 لمهرجان كان الدولى عام 2018.

- منال الجرسى: مدير العلاقات العامة بشركة ميثانكس الكندية فى مصر –الوحيدة المصنعة للميثانول فى مصر ومقرها محافظة دمياط. وقد خصصت ميثانكس قيمة مليون دولار أمريكى لدعم مشروع فرص عمل لائقة للشباب الممول من الحكومة الكندية، لتوفير 500 فرصة عمل فى محافظة دمياط بالشراكة مع منظمة العمل الدولية. ولعبت منال دورا حيوياً لنجاح المشروع وعضويتها فى الفريق القيادى لتخطيط استراتيجية التنمية المستدامة من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية.

- منال يوسف: وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس القطاع المركزى للمشاريع وتدريب الشباب، وقد كان لها دور فاعل فى تأسيس وحدات تمكين الشباب من البحث عن فرص عمل لائقة فى 27 محافظة مصرية تحت اطار تنفيذ مشروع فرص عمل لائقة للشباب الممول من الحكومة الكندية.

- رنا عز: اخصائى ريادة وإدارة حاضنات الأعمال فى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقد عكفت على تصميم وتنفيذ فعاليات ريادية فى 22 جامعة حكومية وخاصة فى مصر. كما وأنها مدرب محلى لمشروع أبدأ وطور مشروعك الممول من الحكومة الكندية والمنفذ من قبل مؤسسة أغا خان الكندية فى أسوان.

- رانيا أيمن: قامت بتأسيس Entreprenelle مؤسسة ريادية تعمل على التمكين الاقتصادى للمرأة وتنظيم ملتقيات تعليمية وتدريبية وتشبيك السيدات والموارد لتأسيس مشاريع الأعمال الحرة، ودعم 50000 امرأة مصرية.

- كم تم الاحتفاء بهناء جودة – أصغر المكرمات البالغة من العمر 12 عاما والتى تعد نجماً ساطعاً في بطولات تنس الطاولة حيث حازت على لقب أول بطلة مصرية وإفريقية فى التصنيف الدولى لعام 2020.