- 1/2
- 2/2
كما تفقد كوهين مقبرة توت عنخ آمون بوادى الملوك، وذلك فى إطار زيارته لتفقد مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
رافق السفير خلال الزيارة، محمد عبدالقادر خيرى، نائب المحافظ، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلى ريت، وعدد من مسؤولى الآثار بالأقصر.
وقال جوناثان كوهين، إنه سعيد جدًا بزيارة الأقصر، خاصة أنها تتميز بطابع سياحى خاص مختلف عن غيره، متابعا: هذه أول زيارة إلى الأقصر، وأعلم أن الأقصر استأنفت السياحة قريبا، وأنا سعيد جدا بذلك وأتوقع تعافى السياحة فى الأيام المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. السفير الأمريكى : الأقصر تتميز بطابع سياحى خاص مختلف عن غيره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.