صور .. سفيرة البرتغال لـ خالد عبد العال : تشابه كبير بين القاهرة ولشبونة

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وأكد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب البرتغال وهو ما يبدو جليًا فى اللقاءات الرئاسية المتبادلة بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمام العاصمة بزيادة فرص التعاون المشترك بين محافظة القاهرة والسفارة البرتغالية لتعميق روابط الصداقة بين البلدين.
واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء الجهود التى تبذلها الدولة لإعادة الوجه الحضارى للقاهرة وخصوصا المشروعات القومية الكبرى التى تم افتتاحها بالعاصمة كالأسمرات والكبارى والمحاور الجديدة والتى كانت تهدف فى المقام الأول للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين بالقاهرة.
وأوضح محافظ القاهرة أن الجهود التى بذلتها الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب أتاحت لها التفرغ للتنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن التنمية فى مصر تشمل الاهتمام بالمكان والإنسان معًا.
وأكدت السفيرة مانويلا ماركو سفيرة البرتغال بالقاهرة سعادتها للعمل بمصر، مشيرة إلى وجود تشابه كبير بين القاهرة والعاصمة البرتغالية لشبونة.
وأبدت السفيرة استعدادها لتبادل الخبرات مع القاهرة وشرح تجربة الحكومة البرتغالية فى الاستفادة من السياحة حتى أصبحت تمثل 17 % من الدخل الإجمالى هناك.
واتفق الجانبان خلال اللقاء على البدء فى إجراءات عمل اتفاقية تعاون وصداقة بين القاهرة ولشبونة وبدأ تبادل الزيارات بين الجانبين للاتفاق على البنود والصورة النهائية للاتفاقية التى ستعزز التعاون بين الجانبين.
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