الرئيس السيسي يهنئ رئيس المكسيك بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس المكسيك أندريس لوبيس أوبرادور، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى الحاكم العام لدولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة السير بوب دادي، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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