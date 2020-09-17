أبو شقة : اجتماع بعض أعضاء الهيئة العليا للوفد مخالف للائحة الحزب

وفى بيان لها اليوم، قال رئيس الحزب: "لأنه فضلا عن أنه صدر قرار من رئيس الحزب أمس بإلغاء هذا الاجتماع، وهو حق أصيل له بمقتضى اللائحة اكتفاء بما أبلغه السكرتير العام أمس من أنه أجرى تصويتا تليفونيا على من لم يصوت فى الهيئة العليا المنعقدة بتاريخ 16/9، وانتهى التصويت على موافقة 25 عضوا على الاستمرار فى القائمة الوطنية و15 عضوا بعدم الموافقة".

وأضاف أبو شقة أنه تم إعلان هذا القرار فى بيان رسمى عن الحزب تناقلته وسائل الإعلام، ومن ثم فإن هذا الاجتماع قد انعقد اليوم بالمخالفة لنص اللائحة الداخلية للحزب، ويكون قد وقع منعدما وما يصدر عنه من قرارات يكون منعدما بدوره، فقد بات سوء القصد واضحا.

وأكد رئيس الحزب أن النصاب القانونى المتطلب لصحة الانعقاد لم يكتمل، ومع ذلك أصدر قراراته المشوبة بالبطلان، بما يكشف أن هناك قصدا متعمدا، لدى بعض الأشخاص الذين ترامى إلى سمعهم، أنهم ليسوا فى القائمة لجر الحزب إلى نفق مظلم، خاصة وأن رئيس الحزب قد دعا إلى اجتماع الهيئة العليا يوم السبت القادم لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتابع: "على ذلك فإن اجتماع اليوم يكون منعدما مع تحميل المسؤولية الكاملة بكافة صورها لمن دعا إلى هذا الاجتماع، خاصة وأن الكثيرين من أعضاء الهيئة العليا لم يحضروا امتثالا لقرار رئيس الحزب بإلغاء هذا الاجتماع".

وأهاب رئيس الحزب فى بيان منذ قليل، بالوفديين بأن هناك خطأ ممنهجا، لإدخال الحزب فى حالة من الفوضى لأغراض ذاتية وشخصية، سيكون الحزب هو الخاسر الوحيد فيها.