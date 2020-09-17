مد تلقى طلبات تكريم المتفوقين دراسيا من أبناء الصحفيين حتى 26 سبتمبر

قررت نقابة الصحفيين مد باب تلقى طلبات تكريم المتفوقين فى الدراسة من ابناء الأعضاء حتى 26 سبتمبر الجارى.

كان أيمن عبد المجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية ولجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، أعلن عن بدء تنظيم الموسم الثاني لتكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين، موضحا أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، تنظم الموسم الثاني، لتكريم أبناء الصحفيين، المتفوقين في مراحل التعليم المختلفة، بداية من المرحلة الابتدائية، وحتى درجة الدكتوراه، وذلك لتحفيز أبنائنا على مواصلة بذل الجهد والتفوق، وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين أسر الزملاء.

وأضاف عبدالمجيد فى بيان له أنه يشترط في المتقدمين الآتى :

1- أن يكون حاصلًا على الشهادة، عن العام الدراسي 2019/2020

2- أن تكون نسبة النجاح 70% لما قبل الجامعى، و(جيد جدًا) بالشهادة الجامعية.

3- تسليم صورة من شهادة النجاح، أو إفادة من المؤسسة التعليمية للأستاذ/ محمد خليفة نائب المدير العام.

4- للزملاء المقيمين في المحافظات التنسيق عبر الرقم (01288888720) لتسليمه عبر الواتس.

5- تسلم الإفادات والشهادات، بحد أقصى 10سبتمبر المقبل.

وأشار عبدالمجيد، إلى أن فلسفة التكريم بداية من 70٪؜ للقضاء على ثقافة تقسيم الكليات إلى قمة وكأن ما دونها القاع، وحتى لا نسهم في الضغط النفسي على الطلاب والأسر التي لم تحقق نسب مرتفعة في الثانوية العامة، بينما الجامعي جيد جدًا، للتأكيد على أن القمة في مختلف الكليات، بالتميز فيما قدره الله للطالب ما بعد الثانوية العامة.