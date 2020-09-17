فاكسيرا توفر لقاح الإنفلونزا بـ 170 جنيها في 11 فرعا علي مستوي الجمهورية

بدأت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، فى توفير لقاح الأنفلزنزا بالشركة و11 فرعا لها على مستوى الجمهورية بسعر 170 جنيها.

ويتوفر المصل بداية من اليوم، هو اللقاح الرباعي ويتم إعطاؤه للأشخاص من عمر 3 سنوات، وفي مقر وفروع الشركة و يشمل المصل الرباعي 4 سلالات من الفيروس الموسمي.

يأتى توفير اللقاح الخاص بالأنفلونزا فى إطار جهود الدولة لمواجهة الأنفلونزا بالتزامن مع جائحة كورونا مؤكدة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تقوم بجهد كبير فى المساعدة فى تأمين إحتياجات البلاد من الأمصال واللقاحات خاصة الحيوية.

ويعد اللقاح الخاص بالأنفلونزا آمن وفعال وإنتاج حديث ويتم تخزينة فى فاكسيرا بأعلى تقنيات للحفاظ علية من التلف مشيرة إلى أن الكميات كبيرة وتكفى الجميع ولا داعى للتزاحم عليها.