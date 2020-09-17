نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائي مع نظيره بجنوب السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اتصالا هاتفيا مع البينو بول وزير الشباب والرياضة بجنوب السودان لبحث التعاون المشترك بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وجدد وزير الشباب والرياضة ترحيبه بالتعاون مع دولة جنوب السودان وتقديم كل المساندة والدعم في العلاقات الثنائية بين البلدين بالبدء فى تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة خلال الفترة المقبلة،و الاستفادة من الخبرات في رياضة كرة السلة.

وقدم الدكتور أشرف صبحي الدعوة إلى نظيره بجنوب السودان لزيارة مصر قريبًا، والتنسيق فيما بينهم لتحديد بنود التعاون، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة تقتضي تفعيل مكونات البروتوكول على أرض الواقع، وبما يساهم فى تنمية العلاقات، ودعم آفاق التعاون مع جنوب السودان على صعيد الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية.

ومن جانبه، عبر وزير الشباب والرياضة بجنوب السودان عن سعادته البالغة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانب المصري على مستوى الشباب والرياضة، مشيرًا إلى دور مصر الرائد بالمنطقة وحرصها على مساندة ودعم الدول الأشقاء، وتوطيد العلاقات الدبلوماسية معها فى ضوء الروابط الإنسانية التى تجمع بين مصر ومختلف دول العالم.