نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة يستقبل سفيرة البرتغال بمصر لبحث التعاون بين البلدين في المقال التالي
وأكد محافظ القاهرة، خلال اللقاء بأن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب البرتغال وهو ما يبدو جليًا فى اللقاءات الرئاسية المتبادلة بين البلدين، مشيرًا إلى إهتمام العاصمة بزيادة فرص التعاون المشترك بين محافظة القاهرة والسفارة البرتغالية لتعميق روابط الصداقة بين البلدين.
واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء الجهود التى تبذلها الدولة لإعادة الوجه الحضاري للقاهرة، وخاصة المشروعات القومية الكبرى التى تم افتتاحها بالعاصمة كالأسمرات والكباري والمحاور الجديدة والتى كانت تهدف فى المقام الأول للإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين بالقاهرة.
وأوضح محافظ القاهرة أن الجهود التى بذلتها الدولة المصرية لمكافحة الأرهاب أتاحت لها التفرغ للتنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن التنمية فى مصر تشمل الإهتمام بالمكان والإنسان معًا .
من جانبه أكدت السفيرة مانويلا ماركو سفيرة البرتغال بالقاهرة سعادتها للعمل بمصر مشيرة لوجود تشابه كبير بين القاهرة والعاصمة البرتغالية لشبونة.
وأبدت السفيرة استعدادها لتبادل الخبرات مع القاهرة وشرح تجربة الحكومة البرتغالية فى الاستفادة من السياحة حتى أصبحت تمثل 17 % من الدخل الإجمالى هناك.
وأتفق الجانبان خلال اللقاء على البدء فى اجراءات عمل إتفاقية تعاون وصداقة بين القاهرة ولشبونة، وبدأ تبادل الزيارات بين الجانبين للإتفاق على البنود والصورة النهائية للإتفاقية التى ستعزز التعاون بين الجانبين .
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