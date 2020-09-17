نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة شق طريق للسيارات داخل منطقة الأهرامات الأثرية في المقال التالي
جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله البعض حول إنشاء طريقين بمنطقة هضبة الأهرامات الأثرية.
وأشار محي إلى أنه طبقًا لمشروع التطوير سيتم تخصيص سيارات كهربائية صديقة للبيئة لنقل الزائرين، حيث سيمنع دخول الأتوبيسات السياحية إلى المنطقة الأثرية للمحافظة على البيئة العامة والآثار، ولن يسمح المجلس الأعلى للآثار بأية انشاءات تضر أو تتعدى على الأثر.
وأكد محي الدين على أن أي خبر يتداول عن شق طرق داخل منطقة الأهرامات الأثرية هو عار تمامًا من الصحة، فلا توجد أية أعمال تتم داخل المنطقة الأثرية، وأية أعمال تتم خارج المنطقة الأثرية هي أعمال تمهيدية فقط.
أما الطريق الآخر المشار إليه في الصور المنشورة والذي يتضمن وجود أشجار، فهو في أراضي أهالي خارج المنطقة الأثرية والأعمال به تمت تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.
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