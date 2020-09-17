نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لمشروع "حضانتي مستقبلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت وزارة التضامن الإجتماعي برتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال بالحضانات من خلال المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية وجمعية خير وبركة. وتستعرض "الفجر" كافة التفاصيل حول المشروع:- - يهدف البروتوكول إلى المساهمة فى تطوير وتحسين بيئة التعلم فى 75 قاعة بالحضانات القائمة بالجمعيات الأهلية بمحافظات الجيزة وسوهاج وأسوان. - نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات لا تتجاوز ال 8%. - إطلاق مشروع "حضانتي مستقبلي" لرفع كفاءة وإعادة تأهيل 75 فصل في عدد من الحضانات بالمحافظات المستهدفة. - تطوير بيئة التعلم فى القاعات وتحسين قدرات مقدمى الخدمة من معلمات ومديرات. - تطوير المستوى التعليمى والتربوى والبدنى والنفسي ومهارات الأطفال الملتحقين. - رفع مستوى الوعي والتعلم لأولياء أمور الأطفال الملتحقين ورفع قدرات أعضاء مجالس الإدارات للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة. - إعداد قوائم الجمعيات التى تقع في المناطق الأكثر فقرًا بالمحافظات المستهدفة. - تقوم مؤسسة ساويرس وبنك الإسكندرية بتوفير التمويل اللازم للمشروع وتقوم جمعية "خير وبركة" بتأهيل 75 فصل من الحضانات بالمحافظات الثلاث. - يستمر العمل بهذا البروتوكول سنتين.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التفاصيل الكاملة لمشروع "حضانتي مستقبلي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.