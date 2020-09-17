فيديو وصور .. مديريات أوقاف 4 محافظات تستقبل سيارات لحوم الأضاحى

استقبلت مديريات أوقاف محافظات "القليوبية والفيوم والمنيا والبحر الأحمر"، اليوم الخميس، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف بواقع 4 أطنان لمحافظتى "الفيوم والمنيا"، و3 أطنان لمحافظة القليوبية، وطنين لمحافظة البحر الأحمر وذلك للأسبوع السادس على التوالى.





وذكرت الوزارة فى بيانها الصادر، أن غرفة العمليات أكدت على عدة أمور أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم. وشددت الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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