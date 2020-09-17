ونشر هانى يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، على صفحته بموقع "فيسبوك" أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وجه باستمرار العمل يومى الجمعة والسبت، حتى آخر موقع لقبول طلبات التصالح 30/9/2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهاز القاهرة الجديدة يعلن تلقى طلبات التصالح يومى الجمعة والسبت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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