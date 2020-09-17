الهيئة العليا للوفد تعلن الانسحاب من التحالف الانتخابى بالقائمة والفردى 

أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد، بيانا اليوم الخميس، عقب اجتماعها قالت فيه إن قرار الهيئة العليا للحزب، هو الانسحاب من تحالف القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، وتوجيه الخطابات الخاصة بهذا القرار للهيئة الوطنية للانتخابات، ولمسؤولى تحالف القائمة الوطنية لإلغاء مرشحى الحزب وصفتهم الوفدية.





كما قررت الهيئة انسحاب حزب الوفد من المشاركة على المقاعد الفردية، لانتخابات مجلس النواب، بالائتلاف الفردى. وقررت إلغاء التفويض السابق لرئيس الحزب بهاء أبوشقة، بالتفاوض مع تحالف القائمة الوطنية، وإلغاء ما يترتب عليه من أثار، وسحب أسماء المرشحين عن حزب الوفد، وعدم الاعتداد بالقرار الصادر من قبل رئيس الحزب، بشأن الترشيح لعدم عرضه على الهيئة العليا.

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