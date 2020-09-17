الوفد يعلن انسحابه من القائمة الوطنية من أجل مصر  



أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد، المنعقدة حاليًا بمقر الحزب بالدقي برئاسة السكرتير العام النائب فواد بدراوي انسحاب الحزب الكامل من القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.

وأسفر الاجتماع على إلغاء التفويض السابق للمستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب بشأن التفاوض مع الأحزاب المشاركة في التحالف.

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