قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إلغاء قرار التفويض السابق إصداره لسكرتير عام الحزب النائب فؤاد بدراوى، المتضمن إدارة العملية الانتخابية لمجلس النواب.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو شقة يلغى تفويض سكرتير عام الوفد فى إدارة العملية الانتخابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.