فيديو .. التعاون الدولى تطلق فيلما حول أنشطة برنامج الأغذية العالمى فى مصر

يأتى ذلك فى إطار احتفال وزارة التعاون الدولى بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، والذى يتم عبر عدة فعاليات تستهلها وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، غدًا بتفقد عدة مشروعات تنموية بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى مشاركتها فى فعاليات ونقاشات دولية، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتمتد الشراكة بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمى، أحد برامج منظمة الأمم المتحدة، لأكثر من 50 عامًا، عملت من خلالها الحكومة لدعم برامج التنمية المستدامة، من خلال تلبية الاحتياجات الفورية للفئات الأكثر احتياجًا ودعم برامج التنمية فى كافة المجالات .
وتحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 15-20 سبتمبر الجارى، بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، وبداية الدورة الحالية من أعمال المنظمة، وسط أجواء غير مسبوقة حيث تتهدد العالم جائحة كورونا، التى تلقى بتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة الدول، وفرضت تنظيم كافة فعاليات اجتماعات الأمم المتجدة من خلال الاجتماعات الافتراضية .
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