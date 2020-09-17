السيسى يوجه باطلاق اسم ”شينزو آبى” رئيس وزراء اليابان السابق على محور...

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باطلاق اسم "شينزو آبي" رئيس الوزراء الياباني السابق علي محور مروري جديد بشرق القاهرة.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب فى تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر،عن "فائق الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، متمنيا له الشفاء العاجل.. رجل دولة وطنى قدم لبلاده الكثير.. وصديقاً وشريكاً داعماً لمصر وله إسهامات عظيمة فى تعزيز مسيرة علاقات التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين مصر واليابان".
وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى ، أعلن عن تقدمه بإستقالته من منصبه ، بسبب ظروف صحية .
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