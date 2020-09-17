إنعاش غير مسبوق.. هل تنجح خطة جنوب أفريقيا ضد فيروس كورونا؟

تعد الأكثر تضررا داخل القارة السمراء، استطاع فيروس كورونا المستجد الانتشار سريعا بين مواطنيها وتمكن من إنهاك المنظومة الصحية، هى دولة جنوب إفريقيا التي أعلن وزير صحتها عن رقم صادم وغير متوقع لإصابات كوفيد 19، حيث قال إنه من المرجح بلوغ العدد الفعلي لمصابي فيروس كورونا نحو 12 مليون شخص.

الرقم الصادم

بالتأكيد وقع هذا الرقم "12 مليون إصابة" كالصاعقة على آذان المواطنين وخاصة أن الأرقام المعلنة الرسمية تشير إلى مايقرب من 650 ألف إصابة بـ فيروس كورونا المستجد، وبلغ إجمالي حالات الوفيات 15 ألفا و614 شخصا.

اقرأ أيضا:

بعد كارثة الفيضان| دوت الخليج يرصد منطقة الفتحياب بالسودان.. شاهد

خطة لإنعاش الاقتصاد

خطة إنعاش اقتصادي غير مسبوقة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، هكذا وصف سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا خطة بلاده للخروج من أزمة كوفيد 19، والتى تتضمن محاربة الكسب غير المشروع وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، ومجال التعدين.

وتعد هذه الخطة هي الأولى من نوعها في جنوب أفريقيا وتهدف لرسم طريق للخروج من الصعوبات الاقتصادية التي زادتها جائحة فيروس كورونا.



وجاء في الخطة أن جنوب أفريقيا التي تعرض اقتصادها الضعيف لأضرار بالغة بسبب كورونا، لديها الفرصة لـ "إعادة هيكلة المشهد الاقتصادي".





فى نفس الوقت أعلن رامافوزا إعادة فتح حدود بلاده اعتبارا من مطلع أكتوبر القادم مع بعض الدول، وفقا لأحدث المعلومات العلمية المتاحة ووضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بها.

وأضاف رامافوزا أن بلاده ستواصل القيود على السفر من وإلى البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان صندوق النقد الدولي وافق في يوليو الماضي على تقديم مساعدات لجنوب أفريقيا وذلك بقيمة 4.3 مليار دولار لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووصف صندوق النقد الدولي تلك الأموال بأنها "مساعدة مالية عاجلة" بموجب أداة التمويل السريع لدعم جهود السلطات في التعامل مع التحدي الذي يمثله الوضع الصحي وتأثيراته الاقتصادية القاسية الناجمة عن صدمة الفيروس.