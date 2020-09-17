عاجل.. الرئيس السيسى يبحث هاتفيا مع رئيس المجلس الأوروبى الأوضاع فى ليبيا

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، وعلى رأسها سبل تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين على كافة الأصعدة، وجهود التنسيق بشأن أهم الملفات الإقليمية، خاصةً فى ظل قرب انعقاد قمة الاتحاد الأوروبى خلال الشهر الجارى.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاتصال تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبى، وما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم تأكيد الحرص على أهمية استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل فى هذا الخصوص، لتدعيم علاقات الصداقة بينهما فى ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

كما تطرق الاتصال إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبى حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة؛ لا سيما تطورات الأوضاع فى منطقة شرق المتوسط وليبيا، حيث تم التوافق بشأن أهمية تعظيم قنوات التشاور بين الجانبين فى هذا الشأن، كما تلاقت الرؤى حول ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية وفق المرجعيات الدولية، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال شهد أيضا، التباحث حول آفاق التعاون الثلاثى بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجالات التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الإفريقية، مع التركيز على أهمية ضمان استمرار الدعم الأوروبى للدول الإفريقية لمواجهة تداعيات تفشى وباء كورونا، خاصةً على قطاعات الصحة والغذاء، إلى جانب تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على إقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية بالقارة، فضلاً عن مواصلة التعاون المشترك للتصدى لظاهرتى الهجرة غير الشرعية والإرهاب فى أفريقيا، لما تمثلاه من خطورة على السلم والأمن الإقليمى والدولى.