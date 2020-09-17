البابا ثيودروس الثانى : فى مصر يرممون كنائسنا ولا يحولونها إلى مساجد

عبر وكالة الأنباء القبرصية أرسل صاحب الغبطة بابا بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس البابا ثيودروس الثانى، الذى يزور قبرص حاليًا فى 11-18 سبتمبر 2020، رسالة مفادها أن المشكلات الأكبر لها حلها، علينا فقط أن ننظر إليها بشجاعة وحب، وأن نتعلم مساعدة بعضنا البعض، موضحًا "فى مصر يرممون كنائسنا ولا يحولونها إلى مساجد".





وقال البابا ثيودروس: "إن اليونان وقبرص ومصر كانت لهم روابط وثيقة مع بعضها البعض ممتدة منذ القدم، وفى هذا الوقت صداقة الرئيسين اليونانى والقبرصى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تساعد على استتباب الأمن فى البحر المتوسط والتنمية".

وأضاف "أردت القيام بهذه الرحلة لإعادة توحيد أواصر الصداقة بين بطريركية الإسكندرية وكنيسة قبرص".

وأشار إلى أن بطريركية الإسكندرية تقوم بعمل متعدد الأوجه، ولها مساهمة لا تقدر بثمن فى المجتمع اليونانى والقبرصى فى مصر، وكذلك الجالية اليونانية والمسيحيين الأرثوذكس الناطقين بالعربية، بشكل عام، موضحا أن طائفة قبرصية كبيرة موجودة فى جنوب أفريقيا.

وردا على سؤال حول كيفية تعامل مصر مع الوباء، قال صاحب الغبطة: "لدينا فى مصر حالات كثيرة نسبيًا، لكننا يجب ألا ننسى أن عدد السكان تجاوز 110 ملايين".

وردا على سؤال أن الشرق الأوسط اليوم وخاصة المسيحيين يواجهون تحديات وتهديدات واضطهاد وعنف وهجرة كبيرة، كما نرى الكنائس تتحول إلى مساجد مع التحدى الأكبر الذى تواجهه كنيسة آيا صوفيا، أجاب البابا ثيودروس "بخصوص كنيسة آيا صوفيا لقد تألمت بشدة من الإهانة لكنيستنا العظيمة، كنيسة أحلامنا، آيا صوفيا، وأرسلت على الفور رسالة دعم إلى البطريرك المسكونى طكا ناشدت، وأرسلت أيضًا الرسائل التى كان على إرسالها".

وتابع "لقد أجريت مقارنة بين ما يحدث فى مصر وبين ما يحدث فى مناطق أخرى، وقلت كم أنا مبارك لأن وضع كنائسنا لم يتغير، بل أن المسؤولين فى مصر يمنحون الترخيص بمجرد تقديم طلب لتجديدها، ولا أحصل على الترخيص فورًا فحسب، بل قدمت الدولة أيضًا المساعدة فى الترميم عدة مرات، كل ما أحتاجه، كما كان الحال فى كنيسة القديسة كاترين بالسويس وكنيسة ودير القديس جورجيوس دير مار جرجس بمصر القديمة البطريركيتين. وهذه الأخيرة تُعرض على التلفزيون المصرى تمامًا مثل القناة القبرصية، فى بداية عرض البرنامج يُشاهد مسجد عمرو بن العاص الرسمى وبجواره كنيسة مار جرجس بمصر القديمة".