فيديو.. قائد حرس الحدود: ندرس دورة نمو النباتات المخدرة للبحث والقضاء عليها

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إن القوات المسلحة بالتنسيق مع قوات الشرطة المدنية تواصل عملها فى مكافحة المخدرات، من خلال البحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة، بالإضافة إلى ضبط المخدرات المهربة على الحدود الخارجية للدولة.





وفى حواره ببرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامى أحمد فايق، على فضائية dmc، أوضح شحاتة أنه فيما يخص عمليات البحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة، يجب أولا دراسة دورة النمو الخاصة بالنباتات والزراعات المخدرة، مشيرا إلى أنه يتم زراعة نبات "الخشخاش" مرة واحدة فى العام والحصاد فى الفترة ما بين النصف الثانى من شهر فبراير، وحتى النصف الأول من شهر مارس.

وتابع قائد قوات حرس الحدود أن زراعة نبات "البانجو" يتم 4 مرات فى السنة، مشيرا إلى أنه بناء على دورات النمو يتم تخطيط وتحريم دوريات للبحث والقضاء على النباتات المخدرة.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ خطط البحث والقضاء على المخدرات منفردة عن طريق قوات حرس الحدود فقط، أو بالتعاون مع قوات مكافحة المخدرات بالشرطة المدنية، أو من خلال التعاون مع التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

وأكد قائد قوات حرس الحدود أنه منذ عام 2019 وحتى الآن، تم إزالة 1213 فدانا من نبات الخشخاش، و353 فدانا من نبات البانجو، بالإضافة إلى 11 فدانا من نبات "الهيدرو".

وأشار شحاتة إلى أنه تم حرق ما يقارب من 77 طن بانجو جاف، فى أثناء الإزالة بالمناطق المحيطة بالزراعات، مبينا أن قوات حرس الحدود تكافح أيضا المخدرات داخليا من على محور قناة السويس، والتى تتخذ مسار التهريب من الشرق إلى الغرب.