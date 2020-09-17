فيديو.. قائد حرس الحدود: عناصرنا محترفة ولدينا خرائط بكل مسارات التهريب

وأوضح شحاتة فى حواره مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج مصر تستطيع، على فضائية dmc، أنه مثلا فى الاتجاه الغربى، قد تستمر الأمطار لمدة 3 أيام متواصلة، ما يؤثر على عملية التأمين، كما أن العواصف تؤثر على حركة الكاميرات على الأبراج.
وأضاف: "عناصر مخابرات حرس الحدود محترفة على الأرض ولدينا خريطة بكل الاتجاهات الاستراتيجية وكل مسارات التهريب التى تم ضبط ضبطيات عليها واكتشافها".
وتابع: "كما أن إدارة المخابرات الحربية توافينا بخريطة كل شهر بمسارات تهريب جديدة فى كل الاتجاهات الإستراتيجية".
وبين: "نقوم بوضع كمائن على خط سير المهرب، وكل اتجاه استراتيجى له سمة وعلامة مميزة"، مشيرا إلى أن الاتجاه الغربى الشكل السائد به تهريب المخدرات بأنواعها والسلع غير خالصة الرسوم الجمركية.
أما الاتجاه الجنوبى فالسائد به تهريب سلع غير خالصة الجمارك والهيروين والأسلحة والذخائر، مضيفا أن بعض المهربين يستخدمون المنطقة الجبلية كمغارات للتخزين.
كما أشار اللواء أيمن شحاتة إلى أنه بالنسبة للاتجاه الشمالى الشرقى، فيتم التعامل من قبل قوات حرس الحدود مع الأنفاق على الحدود، موضحا أنه خلال 2019 تم اكتشاف 12 نفقا، وفى الفترة من أول يناير وحتى الآن تم ضبط 33 نفقا.
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