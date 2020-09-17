الشرطة تنقذ محمد صلاح بعد تعرض سيارته لحادث في مدينة ليفربول

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، تعرض لحادث سير خلال قيادته سيارته على الطريق السريع الأسبوع الماضى فى مدينة ليفربول، وكان بحاجة إلى إنقاذ من أجل تبديل إطار سيارته الذى تعرض للثقبة، حيث ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن محمد صلاح كان يقود سيارته الفارهة التى يبلغ سعرها 160 ألف جنيه إسترلينى عندما حدث ثقب فى الإطار أثناء اتجاهه بالقرب من منطقة نتسفورد فى حى تشيشير.

وأشارت الصحيفة إلى أن دورية مرورية تدخلت لإنقاذه، من قبل أحد الأشخاص يدعى روب ريدجون، حيث ساعد محمد صلاح على الصعود إلى شاحنة الإنقاذ قبل إعادة السيارة واللاعب إلى منزله. وأوضحت الصحيفة أن سيارة محمد صلاح من ماركة "بينتلى" تعد جزءا من أسطول سيارات الفرعون المثير للإعجاب، والذى يتضمن أيضًا سيارة لامبورجينى بقيمة 271 ألف جنيه إسترليني ، وسيارتين من طراز مرسيدس بنز تبلغ قيمتهما معا 250 ألف جنيه إسترلينى، وسيارة أودى بقيمة 54 ألف جنيه إسترلينى وسيارة تويوتا كامرى بتكلفة 29 ألف جنيه إسترلينى.

وأكملت الصحيفة أن الشخص لم يتعرف على هوية محمد صلاح فى البداية لكنه علق على أخلاقه قائلا :"سألته عما إذا كان قد سافر من قبل فى شاحنة إنقاذ، "بالطبع لم يفعل ذلك لكنى أخبرته أنها مثل بينتلى، كان مو مهذبًا للغاية وأوصلته إلى المنزل، عندما وصلنا إلى هناك، ذهب لإحضار ابنته الصغرى لتظهر لها السيارة أعلى الشاحنة".

محمد صلاح

وتألق النجم المصرى محمد صلاح، وقاد فريقه ليفربول، لتحقيق فوزا مثيرا، على ضيفه فريق ليدز يونايتد الصاعد حديثا، بنتيجة 4 – 3، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت الماضى، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ونجح محمد صلاح، نجم ليفربول، في تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، في شباك فريق ليدز يونايتد، ليصل إلى الهاتريك الثالث له في الدوري الإنجليزي.

وأصبح محمد صلاح، ثانى أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للهاتريك، فى الدوري الإنجليزي، برصيد 3 مرات، بالتساوى مع النجم الإيفوارى السابق لفريق تشيلسي، ديديه دروجبا، والتوجولى إيمانويل أديبايور، مهاجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق، وسجل الفرعون المصرى الهاتريك الأول فى شباك واتفورد، فى 17 مارس 2018، والثانى فى شباك بورنموث، فى 8 ديسمبر 2018.

بينما يعد المهاجم النيجيرى السابق ياكوبو أيجبينى، أكثر أفريقى تسجيلا للهاتريك، فى البريميرليج، برصيد 4 مرات.

ويعد محمد صلاح، أول لاعب فى ليفربول، يسجل هاتريك فى الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، منذ اللاعب جون ألدريدج، فى مرمى تشارلتون، فى افتتاح موسم 1988 – 1989.