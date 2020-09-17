عيادات خارجية واستقبال| مستشفى المنيرة يستقبل 29 ألف مريض

قال الدكتور كريم سلام مدير مستشفي المنيرة العام، إنه تم إستقبال ٢٩٣٧٥ حالة مرضية، ما بين عيادة خارجية واستقبال، في الفترة من ١/٥/٢٠٢٠ الي ٣١/٨/٢٠٢٠، وذلك في تخصصات الجراحة والعظام والمسالك والانف والاذن والنساء والعيون والحروق والاسنان والعلاج الطبيعي والطب الطبيعي وتركيب الاسنان والتخاطب والكلب وتنظيم الاسرة والكلي والسمعيات.

وأضاف أـنه تم تقديم الفحوصات و التحاليل و الاشعات مثل الاشعة المقطعية و الموجات الفوق صوتية و والدوبلر و الماموجرام لاكتشاف اورام الثدى المبكرة و وحدة المناظير الجراحية و بنك الدم.

وأشار مدير المستشفي إلى أنه تم استحداث قائمة عمليات لحالات جراحة الأطفال و حديثي الولاده بالمستشفي للحالات المسبقة التحضير أو للحالات الطارئة، لافتا إلي تحديث نظام التعقيم المركزي بالمستشفي عن طريق إضافة مقص كهربائي حديث لقص الشاش و القطن كهربائيا بدلا من النظام اليدوي القديم.

واضاف سلام أن الادارة تقوم بالتجهيز لتقديم خدمات جراحة زراعة الاسنان، امراض السكته الدماغية، امراض قلب اطفال ، من قبل متخصصين من اعلي المستويات العلمية.

من جانبه أضاف الدكتور أسامة الأمين مدير العمليات، ان فترة كورونا في البداية كانت التحدي الاكبر، وبعد إنخفاض الاعداد، كان التحدي كيفية إعادة تشغيل العمليات في ظل جائحة كورونا بعد توقف دام اكتر من خمسة أشهر في كل التخصصات.

قال مدير العمليات أنه تم وضع بروتوكول تصنيفي لحالات العمليات يهدف إلى الاكتشاف المبكر للحالات المشتبه بها عند الدخول و الحجز بالمستشفى ثم تخصيص غرفة عمليات مخصصة و منفصلة و مجهزة تجهيز كامل لإجراء عمليات للحالات الإيجابية و الحالات المشتبه بها، لافتا إلي تخصيص غرف للحجز بالمستشفي منفصلة و مخصصة للتعامل مع حالات العزل مع توفير جميع الواقيات الشخصية و وضع خطة للتعقيم بالعمليات بالاشتراك مع قسم مكافحة العدوى.