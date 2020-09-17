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فيديو.. قائد قوات حرس الحدود : المهرب والإرهابى وجهان لعملة واحدة

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أيمن مكى 2020-09-17 22:07 0 تبليغ

كشف اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، عن دور ومهام قوات حرس الحدود فى تأمين الحدود المصرية التى تصل إلى 5585 كم، منها 2995 كم ساحلى، مشيرا إلى أن هناك مهام ذات طابع عملياتى، ومهام ذات طابع قانونى.

وفى حواره مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج مصر تستطيع على فضائية dmc، أوضح اللواء شحاتة أن قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، تباشر بحكم تمركزها مجموعة من المهام، لفرض سيادة الدولة على حدودها ضد العناصر الخارجة عن القانون سواء تخريب أو تهريب أو هجرة غير شرعية.

وأشار قائد قوات حرس الحدود إلى أن المهرب والإرهابى وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يتكسب من الآخر، مبينا أنه خلال عام 2019 تم منع 30 ألفا و440 مهاجرا غير شرعى.

وتابع: "نعتبر المهاجر غير الشرعى مجنى عليه، على أساس أنه غرر به من السماسرة الذين يتكسبون من هذا الموضوع، ويتم إطلاق سراحه خلال أيام قليلة من إلقاء القبض عليه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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