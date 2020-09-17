فيديو.. قائد قوات حرس الحدود : المهرب والإرهابى وجهان لعملة واحدة

وفى حواره مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج مصر تستطيع على فضائية dmc، أوضح اللواء شحاتة أن قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، تباشر بحكم تمركزها مجموعة من المهام، لفرض سيادة الدولة على حدودها ضد العناصر الخارجة عن القانون سواء تخريب أو تهريب أو هجرة غير شرعية.
وأشار قائد قوات حرس الحدود إلى أن المهرب والإرهابى وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يتكسب من الآخر، مبينا أنه خلال عام 2019 تم منع 30 ألفا و440 مهاجرا غير شرعى.
وتابع: "نعتبر المهاجر غير الشرعى مجنى عليه، على أساس أنه غرر به من السماسرة الذين يتكسبون من هذا الموضوع، ويتم إطلاق سراحه خلال أيام قليلة من إلقاء القبض عليه".
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