إنفوجراف.. مصر تكرم شينزو آبى رئيس وزراء اليابان السابق

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق اسم شينزو آبى، على أحد المحاور المرورية الجديدة بشرق القاهرة، ومن قبله إطلاق اسمه على المرحلة الجديدة بالجامعة اليابانية المصرية.





ويوضح دوت الخليج فى الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن شينزو آبى، رئيس الوزراء اليابانى السابق:

ولد شينزو فى 21 سبتمبر 1954 لعائلة تتمتع بنفوذ اقتصادى كبير فى طوكيو، حيث درس الإدارة العامة بجامعة سيكى وتخرج فى عام 1977.

وبعد مسيرة طويلة فى العمل الحكومى، وبالتحديد فى 23 أبريل 2006 تم انتخابه رئيسا للحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم.

أما فى 14 يوليو 2006 فتم تنصيبه كرئيس للوزراء اليابانى للمرة الأولى، لكنه استقال فجأة عام 2007 من رئاسة الوزراء بسبب التهاب القولون التقرحى.

عاد شينزو مجددا للساحة السياسية، فى 26 ديسمبر 2012، حيث انتخبه المجلس التشريعى رئيسا للوزراء للمرة الثانية.

وحفلت فترة توليه رئاسة الوزراء باليابان بالعديد من الأحداث، حيث سعى للسماح لليابان بالحفاظ على القوات العسكرية بحكم القانون، كما أعاد إحياء مجلس السياسة الاقتصادية والمالية.

وفى نوفمبر 2013 أنشأ شينزو آبى مجلس الأمن القومى اليابانى، أما فى ديسمبر 2013 فأعلن عن خطة خمسية للتوسع العسكرى.

كما دعم إنشاء برنامج أفضل مشروع جامعة عالمية لزيادة حضور الطلاب الدوليين، وقدم مساعدات غير عسكرية للدول التى تقاتل داعش بقيمة 2.5 مليار دولار.

وشهدت فترة رئاسته لحكومة اليابان، تحسن العلاقات مع كوريا الجنوبية إلى حد ما خلال فترة ولايته الثالثة.

وفى 28 أغسطس 2020 أعلن استقالته بسبب عودة مرض التهاب القولون التقرحى، إليه من جديد.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه اليوم الخميس، بتنفيذ محور مرورى جديد يربط محور الشهيد بطريق السويس، على أن يطلق عليه اسم "محور شينزو آبى" رئيس الوزراء اليابانى السابق، مع تنظيم تلك المنطقة وفق مخطط هندسى وإنشائى متطور، وتحويل خطوط كهرباء الضغط العالى بالمنطقة من هوائية إلى أرضية.

وأمس الأربعاء، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، أيضا اسم "مجمع شينزو آبى" على المرحلة الجديدة من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تقديرا لجهود اليابان ودعمها لجهود مصر فى تحقيق تقدم فى المجال التعليمى.