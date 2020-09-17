مصر تعمر بيوت الله .. الأوقاف تفتتح 72 مسجدا غدا

تفتتح وزارة الأوقاف غدا الجمعة 72 مسجدا جميعها من تنفيذ وزارة الأوقاف، منها مسجد المركز الإسلامى المصرى بدار السلام بتنزانيا بعد تطويره، و71 مسجدا بجمهورية مصر العربية.





وقالت وزارة الأوقاف -فى بيان الليلة- إنه "فى إطار جهود الدولة المصرية فى عمارة بيوت الله عز وجل، يتم غدا الجمعة افتتاح 72 مسجدا منها مسجد الأحياء بمدينة الغردقة، الذى يفتتحه وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفى". وأشارت الوزارة إلى أنه "فى الوقت الذى يجرى فيه الإعداد لافتتاح 74 مسجدا آخر يوم الجمعة القادمة 25 سبتمبر الجارى، بإذن الله تعالى، بعضها من تنفيذ الوزارة وبعضها بالجهود الذاتية التى تتم تحت إشراف الوزارة، ومنها 13 مسجدا بمحافظة البحيرة، نجد من يحاول المزايدة على جهود الدولة المصرية فى خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل)؟!.

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