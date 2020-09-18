غدًا .. اختيار أمينا جديدا لمجلس كنائس الشرق الأوسط

تجتمع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط غد الجمعة، فى المقر البطريركى للكنيسة المارونية فى بكركى بلبنان، لانتخاب أمين عام للمجلس بعد انتهاء فترة الأمين العام الحالى الدكتورة ثريا بشعلانى.





ويحضر أعضاء اللجنة التنفيذية للعائلات الأربعة للكنائس المتواجدة فى سوريا ولبنان الاجتماع بالمقر البطريركى، بسبب وباء الكورونا والأحداث فى لبنان، أما مَن يتعذر حضورهم باقى أعضاء اللجنة التنفيذية فسوف يكون اجتماعهم عبر الفيديوكونفرانس. والعائلات الأربعة لكنائس الشرق الأوسط هى: ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻜﻨﺎئس اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ وتضم :

كنيسة أﻧﻄﺎﻛﻴﺔ وﺳﺎﺋﺮ المشرق ﻟﻠﺴﺮيان الأﺛﻮذﻛﺲ

كنيسة الإﺳﻜﻨﺪرية واﻟﻜﺮازة المرقسية ﻟﻸﻗﺒﺎط اﻷرﺛﻮذﻛﺲ

الكنيسة اﻷرﻣﻨﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮﻟﻴﺔ لبيت ﻛﻴﻠﻴﻜﻴﺎ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻜﻨﺎئس الأرثوذكسية وتضم:

كنيسة أﻧﻄﺎﻛﻴﺔ وﺳﺎﺋﺮ المشرق ﻟﻠﺮوم اﻷرﺛﻮذﻛﺲ

كنيسة الإﺳﻜﻨﺪرية وﺳﺎﺋﺮ إﻓﺮيقيا ﻟﻠﺮوم اﻷرﺛﻮذﻛﺲ

كنيسة اﻟﺮوم اﻷرﺛﻮذﻛﺲ القدس

كنيسة اﻟﺮوم اﻷرﺛﻮذﻛﺲ قبرص ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻜﻨﺎئس الإنجيلية وتضم :

اﻻﺗﺤﺎد الإنجيلى اﻟﻮطنى فى لبنان

ﺳﻨﻮدس اﻟﻨﻴﻞ الإنجيلى فى مصر

اﻟﺴﻨﻮدس الإنجيلى الوطنى فى سوريا ولبنان

اﻟﻜﻨﺴﺔ اﻷﺳﻘﻔﻴﺔ فى اﻟﻘﺪس واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

اﻟﻜﻨﺴﺔ اإﻧﺠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻠﻮﺛﺮية اﻷردن والأراضى المقدسة

اﺗﺤﺎد اﻟﻜﻨﺎﺲ الأرﻣﻨﻴﺔ الإﻧﺠﻴﻠﻴﺔ فى اﻟﺸﺮق الأدنى ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻜﻨﺎئس الكاثوليكية وتضم:

كنيسة الكلدان الكاثوليك

الكنيسة اﻷﻧﻄﺎﻛﻴﺔ اﻟﺴﺮيانية المارونية

كنيسة اﻟﺮوم الملكين الكاﺛﻮﻟﻴﻚ ﻷﻧﻄﺎﻛﻴﺔ والإﺳﻜﻨﺪرية وأورﺷﻠﻴﻢ

كنيسة اﻟﺴﺮيان الكاﺛﻮﻟﻴﻚ اﻷﻧﻄﺎﻛﻴﺔ

كنيسة اﻷرﻣﻦ اﻟكاﺛﻮﻟﻴﻚ ﻟبيت ﻛﻴﻠﻴﻜﻴﺎ

كنيسة اﻷﻗﺒﺎط الكاثوليك

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