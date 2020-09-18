نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فيريرا_جروس_يامرتضي بعد رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك بشكل مفاحيء
نشر عمرو السوليه لاعب النادي الأهلي عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة صورة له مع صديقة محمود كهربا من تدريبات الفريق.
علق احمد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على تفاوض الزمالك مع مدرب جديد خلفا للفرنسي بارتس كارتيرون بعد تركه تدريب الزمالك.
شاركت الفنان هبة مجدي جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار السوشيال ميديا.. #فيريرا_جروس_يا مرتضى يتصدر تويتر.. وأحمد عيد عبد الملك يعلق على تفاوض الزمالك مع مدرب جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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