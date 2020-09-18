الحبيب عمار يشرف على جلسة عمل مع الجامعة التونسية للمطاعم السياحية

أشرف وزير السياحة التونسي الحبيب عمار بمقر الوزارة، على جلسة عمل مع المكتب التنفيذي للجامعة التونسية للمطاعم السياحية وعلى رأسه السيد الصادق كوكة بحضور أعضاء الجامعة وطنيا وجهويا وإطارات وزارة السياحة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار القرب أكثر من مختلف الجامعات المهنية الوطنية الناشطة في القطاع السياحي وحرصا على تدعيم ثقافة العمل التشاركي بين الإدارة والمهنة وللإطلاع على مشاغل المهنيين.

وقد تمحورت الجلسة حول جملة من المواضيع التي تعنى بالنهوض بقطاع المطاعم السياحية ودعمه كرافد أساسي للسياحة عموما حيث طرح المهنيون أهم الإشكاليات التي تحول دون ذلك خاصة على مستوى القوانين والتشريعات والتراتيب التي تنظم القطاع والديون المتراكمة نظرا لتوقف النشاط جراء جائحة كورونا فضلا عن نسبة احتساب الأداءات والتنشيط باستعمال الموسيقى مع المطالبة بالتدخل لدى البنوك للتعامل بأكثر مرونة مع المطاعم المتضررة من الأزمة العالمية للمحافظة على مواطن الشغل وعلى ديمومتها خلال الفترة القادمة.



وأكد الوزير أنه يتم حاليا التنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية لتنفيذ الإجراءات الحكومية التي تم إقرارها لمساندة القطاع السياحي خاصة في ما يتعلق بإسناد القروض التي ستمكن المؤسسات السياحية من الحصول على السيولة لخلاص أجور العمال والصمود خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن قطاع المطاعم السياحية له أهمية كبرى في الترويج لتونس خاصّة وأنّ المنظمة العالمية للسياحة لاحظت أنّ المطاعم السياحية وتنوّع التراث العالمي للطعام أصبح من أهم العوامل التي يعتمد عليها السائح على اختلاف نوعه وخلفيّته لاختيار وجهته السياحية وفي دعم القدرة التنافسية فضلا عن كونه قطاعا يوفر فرصا هامة للتشغيل المباشر والغير مباشر وتنشيط قطاع الصناعات الغذائية والفلاحة وغيرها من القطاعات.