انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تعلن موعد انتهاء الصيف و بدء فصل الخريف وتحذر من تقلباته الجوية الحادة والسريعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بياناً أعلنت فيه موعد انتهاء فصل الصيف في مصر، وبداية فصل الخريف، مشيرة إلى أن فصل الخريف يتميز باعتدال حالة الطقس إلا أنه يعد من أكثر الفصول الذي يحدث به تقلبات جوية سريعة وحادة، تتخلله في بعض الأحيان هطول أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية تمتد أحياناً إلى القاهرة والوجه البحري، ورياح مثيرة للرمال والاتربة تؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية .

موعد انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الخريف:-

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر منها اليوم بأن أخر أيام فصل الصيف سيكون يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020، وأن أول أيام فصل الخريف سيكون يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي في ال 20 من شهر ديسمبر المقبل.

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية بأن فصل الخريف يتميز عن باقي فصول السنة بالاعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، إلا أنه في بعض الأحيان تتخلله العديد من الموجات، لأنه فصل التقلبات الجوية السريعة والحادة.

وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية بأن في فصل الخريف تتكون المنخفضات الجوية على شمال البلاد يصاحب ذلك سقوط أمطار غزيرة ورعدية تمتد في بعض الأحيان إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة.

كذلك قد تؤدي بعض المنخفضات إلى إثارة الرمال والأتربة والعواصف الترابية على عدد من المناطق يؤدي إلى حدوث انخفاض في الرؤية الأفقية على الطرق ويمكن معرفة باقي الظواهر الجوية التي يتسم بها فصل الخريف من البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:-