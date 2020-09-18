الأوقاف تفتتح 72 مسجدا جديدا اليوم : لا مزايدة على الدولة فى خدمة بيوت الله

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 72 مسجدًا، اليوم الجمعة، جميعها من تنفيذ الوزارة (موازنتها ومواردها الذاتية)، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020.





وقالت وزارة الأوقاف -فى بيان سابق- إنه "فى إطار جهود الدولة المصرية فى عمارة بيوت الله عز وجل، يتم اليوم الجمعة افتتاح 72 مسجدا منها مسجد الأحياء بمدينة الغردقة، الذى يفتتحه وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفى". وأشارت الوزارة إلى أنه "فى الوقت الذى يجرى فيه الإعداد لافتتاح 74 مسجدا آخر يوم الجمعة القادمة 25 سبتمبر الجارى، بعضها من تنفيذ الوزارة وبعضها بالجهود الذاتية التى تتم تحت إشراف الوزارة، ومنها 13 مسجدا بمحافظة البحيرة، نجد من يحاول المزايدة على جهود الدولة المصرية فى خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل)؟!.

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