من إمبابة إلى الإسكندرية.. روسيا تنشئ خطين للسكك الحديدية في مصر

أعلن النائب الأول لمدير عام شركة السكك الحديدية الروسية، سيرجي بافلوف، اليوم الخميس أن الشركة تجري دراسات ما قبل التصميم في مصر لإنشاء خطين للسكك الحديدية بقيمة 900 مليون دولار تقريبًا.
وقال بافلوف - في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- : "اليوم موظفونا هناك يقومون بفحص موقع مشروعين محتملين اقترحناهما على مصر، فقد خططنا لبدء هذا العمل في يناير الماضي، ولكن بسبب الحجر الصحي وإغلاق الحدود، كان من المستحيل البدء في هذا التوقيت، ولقد بدأنا للتو".
وأضاف بافلوف: "أن الخط الأول هو خط مناشي - 6 أكتوبر بطول 70 كيلومترا وتصل تكلفته إلى حوالي 300 مليون دولار، والثاني هو إمبابة - الإسكندرية يوجد بها بالفعل 270 كيلو مترا وتكلفة هذا المشروع تقدر بـ 600 مليون دولار"، مُشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بخطي السكة الحديدية في مصر العام المقبل.
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