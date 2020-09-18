نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن التعريفة الجمركية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية، نص قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، والذي حمل رقم 549 لسنة 2020.

وجاء نص المادة الأولى كالتالي: "تُحصل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهمـا أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية".

ونصت المادة الثانية على أنه إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى ١٠٪ )عشرة في المائـة (فـأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبحد أقصى ٩٠٪ تسعون في المائة (أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى ٦٠٪ (ستون في المائة) ويجوز تخفيض هذه النـسب إلي ٤٠٪ (أربعون في المائة) بقرار من وزير التجارة والصناعة.

وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضاف ًا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.