وزير المالية يكرم المهندس إبراهيم رمضان بعد فوزه بمركز متقدم في مسابقة فكرتك مصلحتك

كرَّم الدكتور محمد معيط وزير المالية، المهندس إبراهيم رمضان لحصوله على المركز الرابع، فى الأبحاث المقدمة ضمن تطوير منظومة الإدارة الضريبية، كما كرم الوزير 7 موظفين آخرين طبقًا لترتيب مقترحاتهم حسب قواعد المسابقة، وتم منحهم مكافأة مالية استثنائية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل من الفائز من الرابع إلى العاشر، كما منحهم دروعًا وميداليات تذكارية.
وقال المهندس إبراهيم رمضان عبدالحميد، وسهام السيد فاروق، من أوائل الفائزين،: «كل الشكر والتقدير لهذه المبادرة الإيجابية غير المسبوقة التى تعكس حرص وزير المالية على تبنى الأفكار الإبداعية وجعل الشباب المبتكرين أعضاء فاعلين فى تطوير منظومة الإدارة الضريبية».
وكرم معيط شباب العاملين بالوزارة بمختلف مصالحها الفائزين بالمسابقة البحثية التى نظمتها الوزارة تحت شعار «فكرتك مصلحتك»، لتحفيز فريق العمل بالوزارة خاصة الشباب على تقديم حلول إبداعية لشتى التحديات والمشكلات التي تواجهها مصلحة الضرائب؛ بما يُسهم فى تطوير بيئة العمل والارتقاء بمستوى الأداء عبر تبني أفكار غير تقليدية بمجالات رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتحصيل الضريبي، والقضاء على حالات التهرب، وزيادة الالتزام الطوعي بسداد حق الدولة.
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