مصر للطيران تسير اليوم 41 رحلة دولية وداخلية لنقل 4500 راكب

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن تسيير 41 رحلة دولية، اليوم الجمعة، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





وقالت مصر للطيران فى بيانها الصادر أمس الخميس، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من بيروت وبغداد ولندن والرياض ولارناكا وأثينا وميلانو وباريس ونيويورك وأمستردام وفرانكفورت وكوبنهاجن وجوبا وبودابست والبحرين وروما وبكين وأربيل ونيروبى والشارقة والخرطوم والمدينة المنورة، و3 رحلات جوية إلى دبى، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبى، جدة، وإسطنبول، و6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الأقصر، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4500 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار فى حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه ، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.