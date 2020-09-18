مساجد مصر تتحدث اليوم عن كيفية استعاد القيم والأخلاق الجميلة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة اليوم التي ستكون تحت عنوان "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.





وأكدت الوزارة، فى بيان سابق لها، ألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة . واختمت الوزارة فى البيان، "نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".

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