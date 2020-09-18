الأرصاد : طقس اليوم حار رطب على القاهرة.. والعظمى 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون اليوم "الجمعة" حالة الطقس نهارا شبورة مائية صباحا وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح نشطة شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.





طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا. حالة الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية. أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلا ربع إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر. العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 29 23

السلوم 29 24

سيوة 35 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 24

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 37 25

نخل 34 22

نويبع 37 29

طابا 35 26

كاترين 35 21

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 24

المنيا 39 25

أسيوط 40 25

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 45 29

إدفو 44 27

أبو سمبل 44 29

الوادى الجديد 43 24

شلاتين 39 26

أبو رماد 38 27

حلايب 35 27

رأس حدربة 35 28

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