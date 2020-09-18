استمرار أعمال تجديد وتطوير نادي الصحفيين تمهيدا لافتتاحه فبراير المقبل

تواصل الشركة المنفذة لتطوير وتجديد نادى الصحفيين النهرى بالمنيل أعمالها تمهيدا لافتتاحه فى اول فبراير المقبل.

وقال الكاتب الصحفى محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، إنه اتفق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، على إنهاء مشكلة المركب السياحى الخاص بالنادى وستتم إعادته بعد اكثر من عشر سنوات لوجوده بشركة المقاولون العرب لصيانته وتطويره .

ووجه محمد شبانة الشكر للدكتور اشرف صبحى مشيرا الى انه لا يبخل على نادى الصحفيين بشىء وانه وافق على خطة التطوير كاملة التى ينفذها مصنع الطائرات.

وكان قد تفقد وزير الشباب والرياضة الاسبوع الماضى النادى للوقوف والاطلاع عن قرب على الإنشاءات الجديدة وما يحتاجه النادي من تطوير لكافة منشآته خلال الفترة القادمة .

وخلال الجولة أكد الدكتور أشرف صبحي حرصه على أن تكون منشآت نادي الصحفيين على أعلى مستوى ليكون لائقًا بهم وبلقاءاتهم الفكرية والاجتماعية والرياضية أيضا موجها بإعداد تصور مناسب لمكونات النادي .

كما وعد الوزير بتسليم النادى بحد اقصى شهر فبراير المقبل ووعد الوزير بتقديم كافة إمكانيات الوزارة لنادى الصحفيين .