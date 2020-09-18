حدث ليلا| الرئيس يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. أمريكا تحذر مجددا من داعش.. وإسرائيل تفرض الإغلاق الشامل

نشر موقع دوت الخليج، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في الآتي:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
ونصت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، على أن تستبدل بنص الفقرة الرابعـة من المادة الخامسة من قرار رئـيس الجمهوريـة رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه النص التالى: تُحصل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهمـا أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعي
أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستفرض مجددا إجراءات الإغلاق الكامل اعتبارا من الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة لمدة 3 أسابيع مع إمكانية التمديد.
أكد مسئول أمريكي أن تنظيم داعش الإرهابي يواصل تمدده عالميا على الرغم من اجتثاثه من سوريا وإعلان الانتصار عليه في العراق والقضاء على قيادييه.
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنه سيتم تنفيذ قطع عرضى لمدخل جوزيف تيتو للقادم من عبد الحميد بدوى ومناطق الشيراتون لتنفيذ أعمال نقل مرافق مشروع إنشاء كوبرى سيارات.
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